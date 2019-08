Ônibus são atravessados na Via Regional e passageiros pulam pelas janelas; assista

Foto: Reprodução

Um ônibus lotado foi atravessado na Via Regional, na altura do bairro São Marcos, em Salvador, no início da noite desta quarta-feira (28), e passageiros tiveram que derrubar e pular pelas janelas após bandidos roubarem a chave do motorista e ameaçarem atear fogo no coletivo. A situação ocorreu em um segundo veículo, também com passageiros.

Moradores do local, que fica próximo ao acesso para o estádio Barradão, e até passageiros de um dos ônibus divulgaram imagens do ataque nas redes sociais.

A Polícia Militar afirmou que a situação já se normalizou no local e os ônibus não foram incendiados.

De acordo com Fábio Primo, presidente do Sindicato dos Rodoviários, um dos veículos pertencia à OTTrans.

O Centro Integrado de Comunicação (Cicom), da Secretaria de Segurança Pública (SSP), informou que uma manifestação pacífica com acompanhamento da Polícia Militar ocorria no bairro do Novo Marotinho, na região informada pelo sindicato como o local do suposto crime, mas não há detalhes sobre a situação nos coletivos.

Nos vídeos gravados pelas testemunhas, é possível ver a situação de pânico no momento da abordagem. Em um dos ônibus, os passageiros escaparam pela saída de emergência, retirando as janelas.

As imagens ainda mostram que os suspeitos atiraram pedras contra outros veículos que estavam no local, o que fez com que os passageiros se abaixassem com medo.

Um dos ônibus atacados faz a linha Cajazeiras XI - Pituba. No vídeo, ainda é possível ver as pessoas correndo do local, amedrontadas.