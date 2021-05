Ônibus são incendiados em Paripe e Fazenda Coutos; circulação é suspensa

Dois ônibus pegaram fogo em bairros bem próximos no início da tarde desta segunda-feira (31). Os casos aconteceram em Paripe e Fazenda Coutos, ambos no Subúrbio Ferroviário. De acordo com informações da 19ª Companhia Independente de Polícia Militar (Cipm), por volta das 12h30 policiais militares da unidade foram acionados por populares para atender a uma ocorrência em que um ônibus estava sendo incendiado no final de linha de Fazenda Coutos. No local, os policiais militares acionaram o Corpo de Bombeiros, que debelou o fogo.

Momentos depois outro ônibus foi incendiado na Rua Mourão de Sá, em Paripe, a guarnição chegou a tempo de presenciar dois suspeitos em uma motocicleta fugindo após atirar um coquetel molotov, substância explosiva e incendiária, no ônibus.

Em nota, a PM afirmou que os policiais não puderam acompanhar os suspeitos, pois havia pessoas em perigo em uma residência próximo ao ônibus incendiado, uma senhora de meia idade e a neta que ficaram em situação de risco próximo ao fogo, e prontamente foram resgatadas pelos militares. O fogo também foi controlado pelo Corpo de Bombeiros e, assim como no primeiro caso, não houve vítimas.

Posteriormente, policiais militares do motopatrulhamento realizaram rondas na região e abordaram um suspeito e com ele foi encontrado um recipiente plástico com combustível, fósforos e um isqueiro. Ele foi apresentado na Central de Flagrantes, onde havia um mandado de prisão contra o acusado. A identidade do homem não foi revelada pela PM.

Após os incêndios, os rodoviários anunciaram suspensão da circulação dos veículos nos bairros. Procurada, a Secretaria de Mobilidade de Salvador (Semob) informou que, em Fazenda Coutos, os ônibus estão passando direto pela BA 528 sem entrar no bairro, e seguem em direção à Suburbana e o final de linha do bairro está provisoriamente operando em Vista Alegre.

Na região de Paripe, os ônibus estão retornando na rotatória próximo ao Centro de Abastecimento. Equipes da Semob estão no local acompanhando a situação. Em nota, a Secretaria afirmou que operação será normalizada tão logo as condições de segurança permitam. O CORREIO buscou o Sindicato dos Rodoviários, mas não teve retorno até a publicação desta reportagem. Procurada, a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) informou que a Polícia Militar já está com reforço nos dois bairros.