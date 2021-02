Ônibus só poderão entrar em Lençóis se passageiros tiverem reserva de hospedagem

A Prefeitura de Lençóis, um dos principais pontos turísticos da Chapada Diamantina, decretou que, devido a pandemia do novo coronavírus, ônibus, micro-ônibus e vans de excursão devem apresentar “comprovação de reserva de no mínimo uma diária em favor de cada passageiro, em meio de hospedagem em Lençóis” para ter acesso ao município.

A medida entrou em vigor desde 9 de fevereiro de 2021 e vale enquanto durar o estado de calamidade pública municipal, declarado em função da pandemia.

O decreto Municipal Nº 107/2021 de 9 de fevereiro leva em consideração, o Plano Novo Normal Lençóis que “agrega critérios econômicos e de saúde pública a fim de assegurar tomadas de decisão de forma responsável e coordenada, tendo como prioridade a valorização da vida."

Segundo a secretária municipal de Turismo e Cultura, Laura Garcia, esta é uma das medidas que serão já aplicadas para garantir um carnaval tranquilo para moradores e visitantes de Lençóis.

A cidade que conta com cerca de 4 mil leitos de hospedagem já registra taxa de ocupação hoteleira acima de 70% para o período do Carnaval de 2021.

“Estamos buscando conscientizar moradores e turistas para não banalizar os riscos. A pandemia ainda está aí, precisamos voltar às atividades mas de forma consciente e responsável”, acrescentou a secretária Laura Garcia.

A predominância nas reservas são casais em busca de recarregar as energias em uma cidade tranquila e com boa infraestrutura turística.

“Quem vem para Lençóis curtir o período do Carnaval vem em busca de paz, tranquilidade e contato com a natureza. Para isso pedimos que estejam dispostos a contribuir com as medidas de combate ao novo coronavírus tais como evitar aglomerações, higiene frequente das mãos uso obrigatório de máscara em ambientes públicos. E se estiver com algum sintoma gripal, evite viajar”, comentou Laura.