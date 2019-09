Ônibus voltam a circular no final de linha da Rua Chile neste sábado (14)

Os usuários do transporte público de Salvador que utilizam ônibus no Centro da cidade contarão com a volta dos veículos para o terminal no final de linha da Rua Chile, a partir deste sábado (14). Além disso, a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) informa que as linhas que antes operavam com valor de R$ 4,20 vão, a partir de agora, circular com tarifa normal de R$4 e integrar com quaisquer outras do sistema convencional e também com o metrô, através do Bilhete Único.

A linha 0139 - Lapa x Campo Grande, que antes operava até o Campo Grande, a partir de amanhã (14) terá o atendimento prolongado até a Praça da Sé e o nome alterado para Lapa – Campo Grande/Praça da Sé, com reforço na frota e saída a cada dez minutos da Estação da Lapa nos horários de pico.

A linha 1001- Aeroporto x Praça da Sé também terá sua frota reforçada, passando a operar com veículos com ar-condicionado (ônibus executivos), tarifa com valor de R$ 4 e integração aberta com qualquer outro ônibus do sistema convencional ou metrô. Outra linha que terá modificação será a 0933 - Imbuí x Praça da Sé, que, a partir deste sábado, poderá realizar integração no sistema e com o metrô..

Vale lembrar que as linhas metropolitanas vão continuar operando até o Campo Grande, em função das obras na Avenida Sete de Setembro. A opção do usuário metropolitano para chegar à Rua Chile é utilizar a integração com metrô na Estação Aeroporto até a Lapa. Chegando na maior estação de transbordo do Centro, esse usuário metropolitano deverá utilizar a linha 0139 - Lapa/Campo Grande x Praça da Sé, com saída a cada 10 minutos nos horários de pico.