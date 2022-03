Online e brocando: Núcleo de Cordas Dedilhadas do Neojiba faz apresentação ao vivo no Instagram

Qual o resultado da mistura dos sons de violão, bandolim, cavaquinho, guitarra baiana e contrabaixo elétrico na produção de um concerto musical? É isso que vão descobrir os estudantes do Colégio Salesiano do Salvador nesta quinta-feira (31) durante apresentação do Núcleo de Cordas Dedilhadas do Neojiba no auditório da escola.

O evento será transmitido ao vivo pelo Instagram (@salesianos_ba), às 10h, e faz parte das ações de comemoração de reinauguração da Biblioteca Nossa Senhora Auxiliadora, fundada em 1983.

A Biblioteca começou com um pequeno acervo de pesquisa com obras convenientes aos estudos das matérias ensinadas naquela época.

Atualmente, o acervo reúne aproximadamente 6.000 exemplares de livros físicos e periódicos nacionais, que podem ser acompanhados através de totem de autoatendimento, oportunizando aos alunos, simplificar as operações de empréstimo e devolução de obras.

Além disso, a biblioteca conta com a parceria da plataforma de livros digitais - Árvore Livros - que reúne mais de 33 mil títulos selecionados e organizados para cada segmento escolar, disponível em três idiomas, além de ambiente gamificado para todos os alunos e educadores.

Ao longo do mês de março, o Salesiano recebeu escritores e outros artistas nordestinos, como o escritor e palestrante Edgar Abbehusen; o ilustrador Renato Barreto e o grafiteiro Marcos Costa (Spray Cabuloso), para apresentações artísticas, contação de história, palestras e bate-papo.

Crianças exibem livros em biblioteca (Foto: Divulgação)

A modernização do espaço culmina com a proposta de oferecer à comunidade escolar um centro de aprendizagem, bem como espaço lúdico de fomento à leitura, cultura e compartilhamento do saber.

O projeto arquitetônico segue padrões nacionais e internacionais de bibliotecas escolares, incluindo espaços como leitura na primeira infância, gibiteca, cordelteca e multimídia.

No espaço cordelteca, destacou-se um mural em xilogravura assinado pela artista visual Miu Monteiro, inspirado no cordel “Nossa Senhora Auxiliadora – Mãe e Mestra dos Alunos” de autoria do Padre Valdemar Pereira dos Santos (SDB/BA).