Onze coisas que somente ricos podem ter

Pessoas das classes média e baixa frequentemente tentam imitar os ricos, comprando tênis, roupas e acessórios, réplicas das grifes de luxo. Contudo, existem alguns objetos de decoração, carros, imóveis e coisas que somente ricos podem ter.

Em 2019, um jovem de 19 anos conseguiu convencer a internet de que era milionário. Através da publicação de fotos editadas, Byron Denton angariou milhares de seguidores que acreditaram piamente que o jovem era rico, pois nas fotos Byron estava sempre usando produtos de grife e em lugares com Arquitetura elitizada.

Durante seu experimento, o influenciador constatou que de fato a maioria das pessoas são obcecadas por celebridades porque anseiam “viver uma vida que nem todos podem ter”.

Mas afinal o que chama tanto a atenção das pessoas? O que é glamour para os seguidores de ricos e celebridades? Pessoas verdadeiramente ricas gostam de artigos de luxo como obras de arte, produtor com tecnologia avançada, viagens caras, mansões, transportes particulares como helicópteros e aviões.

Esse pequeno grupo social também aprecia produtos personalizados. Por isso contratam os maiores estilistas do mundo para confeccionarem suas roupas e jóias. Os melhores arquitetos e engenheiros para construir suas casas e assim por diante.

A sensação é de que essas pessoas não vivem no mesmo universo que a maioria comum, culpadas? Talvez. O fato é que muitos desejam de alguma forma viver desta maneira. Esta tese está cada dia mais evidente com o fomento das redes sociais, onde quanto mais rico se é ou se demonstra ser, mais seguidores se tem.

Kim Kardashian

Com 238 milhões de seguidores, a empresária e influenciadora Kim Kardashian além de saber ganhar dinheiro, sabe muito bem como gastar. Ela usa suas viagens caras e carros de luxo para criar conteúdos para internet, entregando o que o público quer ver, muita riqueza!

Além de frequentar lugares paradisíacos como as Ilhas Maldivas, Nusa (Indonésia), Palm Beach, na Flórida, ela manda confeccionar coisas bem inusitadas, como uma roupa para um de seus carros, por exemplo.

Kim também ostenta uma frota de carros onde ela chama de “garage” na internet. Mas não são seus carros, são os carros de seus filhos. Recentemente ela publicou uma foto contendo dez pequenos carros, daqueles que cabem até duas crianças dentro, ostentando a frota dos seus filhos.

Na internet, Kardashian também publicou diversas peças em ouro, diamantes, pérolas e prata, confeccionadas exclusivamente para se encaixar em seus dentes. Muito luxo, não?

Miley Cyrus

A ex Hannah Montana também gosta de “aparecer” nas redes acompanhada por artigos de luxo. Em uma de suas postagens a jovem posou em cima de um carro grande da Nissan com um salto da Gucci que ela fez questão de enfatizar estar calçada.

Com um visual retrô, que se assemelha muito com o usado nos anos 80, Cyrus frequentemente posa usando roupas e acessórios luxuosíssimos, não era pra menos, já que a artista é rica desde muito nova.

Jeff Bezos

Além de aviões particulares, o dono da Amazon, Blue Origin e Washington Post possui foguetes. Para o mexicano bilinário, que além de empresário é astronauta, o céu não é mesmo o limite. É exatamente isso que ele ostenta nas redes, naves capazes de sair do planeta Terra.

Curiosidades e objetos que os ricos adoram

Foguetes

Os foguetes de Jeff Bezos estão sendo comercializados privadamente por 100 milhões de dólares, aproximadamente meio milhão de reais. Para se ter uma proporção do quão exorbitante é o valor, precisávamos somar o maior prêmio da história da Mega-Sena com o maior prêmio da história da Quina, para conseguir chegar no montante necessário e então poder viajar ao espaço.

Mansões

Embora muita gente se faça rica na internet, a prova dos nove pode ser tirada através da casa em que a pessoa vive. Pessoas milionárias, em sua maioria, vivem em mansões. A mais cara delas fica em Beverly Hills, na Califórnia.

Arquitetada por William Hablinski, que precisou de cinco anos para concluir o projeto, a mansão de Steven Udvar-Hazy está avaliada em US$ 165 milhões (R$ 825 mil). Ela tem 36 mil metros quadrados, três casas que juntas somam 13 quartos e 17 banheiros, além de salas, copas, cozinhas, corredores, campo de tênis, trilhas para caminhadas, um belo jardim, piscina e fontes de águas.

Objetos

● Cestos de lixo eletrônicos;

● Duchas que soltam água por todos os ângulos do box;

● Pias da cozinha e banheiro esculpidas em pedra com torneiras de prata o ouro;

● Mesa de jantar quilométricas;

● Lustres personalizados de prata, ouro ou bronze;

● Lareira eletrônica;

● Jóias de ouro e pedras preciosas;

● Louças de porcelana com fios de ouro;

● Roupas de cama estilo europeu;

● Roupas da Paco Rabanne e

● Calçados da Saint Laurent.