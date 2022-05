Onze membros de organização criminosa são detidos em Irecê, no norte da Bahia

Onze pessoas suspeitas de envolvimento em organização criminosa foram presas durante a Operação Revoada, deflagrada pela Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE) de Irecê, no norte da Bahia, nesta terça-feira (24). Foram apreendidos também drogas, munições, dinheiro, armas, veículos, balanças e celulares apreendidos.

Os suspeitos localizados durante a ação, que visa combater o crime organizado, tráfico de drogas e homicídios, atuavam naquela cidade e no município de Cafarnaum. Eles estavam sendo investigados há nove meses.



Com os criminosos, a polícia apreendeu a quantia de R$ 27 mil, 3,5 quilos de cocaína, 150 gramas de maconha, 367 munições de diferentes calibres, três balanças, uma pistola ponto 380, um revólver e uma espingarda, calibres 38 e 28, respectivamente, duas réplicas de pistolas, três veículos, sendo um deles com restrição de roubo, e 12 celulares.



Além dos mandados cumpridos, quatro dos 11 criminosos também foram autuados em flagrante. “Após intenso trabalho investigativo, identificamos os integrantes da organização criminosa, todos com envolvimento direto com o tráfico de drogas”, ressaltou o titular da DTE de Irecê, delegado Alex Nunes Rocha.



Equipes da 14ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) e do Núcleo Especial de Atendimento à Mulher (Neam), de Irecê, da Coordenação de Apoio Técnico à Investigação (Cati/Chapada), do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), da 13ª Coorpin/Seabra e das Delegacias Territoriais de Presidente Dutra, Central, Ibititá, Barro Alto, Jussara e Morro do Chapéu participaram da Operação Revoada.