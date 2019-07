Ópera baiana Lídia de Oxum, encenada há 25 anos, será remontada no Teatro Castro Alves

(Acervo Pessoal)

Ildázio Junior, Gil Vicente e Ildásio Tavares nos tempos de Lidia de Oxum

O comunicador Ildázio Júnior e o diretor teatral Gil Vicente Tavares vão fazer uma homenagem ao pai, o poeta Ildásio Tavares, remontando a ópera Lídia de Oxum, de autoria dele com o maestro Lindembergue Cardoso. O espetáculo, que foi encenado há 25 anos no Teatro Castro Alves, volta ao mesmo palco no mês de novembro, durante a Semana da Consciência Negra. Em cena, oito solistas, coro, orquestra sinfônica, corpo de balé e percussão, darão vida ao enredo que trata da temática afro-brasileira. A remontagem marca as comemorações dos 80 anos dos dois artistas que estariam completando esta idade se vivos fossem. Entre os nomes confirmados estão Marcio Medina, na cenografia, e o maestro Carlos Prazeres (Osba), na regência.



Dueto no palco

O espetáculo Num Lago Dourado, de Ernest Thompson, originalmente produzido para o teatro, ganhou montagem brasileira dirigida por Elias Andreato ano passado e agora chega a Salvador através do projeto Catálogo Brasileiro de Teatro, com a atriz Ana Lúcia Torre e o próprio Elias Andreato em cena. As apresentações acontecem nos dias 3 e 4 de Agosto, no Teatro Jorge Amado.

(Foto:João Caldas/Divulgação)

A atriz Ana Lucia Torre em cena de Num Lago Dourado

Design

A Semana Design Salvador será lançada no próximo dia 26 de julho, no espaço Colabore, no Parque da Cidade. O evento tem como objetivo promover a cultura do design em suas conexões - arquitetura, arte, decoração, urbanismo, inclusão social, negócios, empreendedorismo e inovação tecnológica. O festival acontecerá no mesmo parque, e em outros pontos da cidade, entre os dias 17 e 20 de outubro.



Sobre o mar

A Bahia Marina vai ganhar um novo bar e restaurante a partir de agosto. O empreendimento está sendo montado no espaço onde funcionou até recentemente o Balada Mix e vai chamar Mar. À frente do negócio estão os empresários Jel e Lucas Queiroz e o chef Peu Mesquita. O novo espaço, cujo projeto de reforma e decoração é assinado pelo escritório Nathália Velame, vai oferecer uma cozinha contemporânea de frutos do mar, conduzida por Mesquita. O projeto visual está sendo desenvolvido pela agência baiana Motora Design.

(Divulgação)

Lucas, o pai Jel Queiroz e o chef Peu Mesquita no novo negócio

Ação do bem

A Soul Dila abraçou mais um projeto social. Desta vez, a marca baiana criou peças inspiradas no trabalho do Projeto Axé, instituição que acolhe crianças e adolescentes em projetos de educação, arte e cultura. Nas lojas da marca, serão colocadas à venda 300 unidades das peças, cuja renda líquida será revertida para a confecção de uma coleção criada pelos próprios alunos do projeto.

(Foto:Peu Fernandes/Divulgação)

Os meninos do Projeto Axé em campanha da Soul Dila

Arte no pátio

A cantora maranhense Rita Benneditto é a primeira atração confirmada da 13ª edição do IC Encontro de Artes, evento que este ano acontece de 21 a 25 de agosto, no Pátio do Goethe-Institut. O show Tecnomacumba, será no dia 23, às 20h30.

(Foto:Thais Gallart/Divulgação)

A cantora maranhanse Rita Beneditto faz show no Goethe

Churrasqueira

Considerado o maior circuito de churrasco do Brasil, o Festival Carnivoria, vem para Salvador nos dias 3 e 4 de agosto. Será a primeira edição no Shopping Paralela e o primeiro evento realizado no Nordeste. Para os amantes dos assadores é bom ir preparando o apetite porque serão servidos cortes especiais de carnes bovina, suína, de frango e até peixe.



Cozinha afetiva

A chef Joyce Gusmão promete uma verdadeira viagem pelo Brasil, no próximo dia 25 de julho, às 20h, quando promove mais uma edição do menu degustação do seu Umami Gourmet, no Morro do Gato. Desta vez, os pratos apresentados serão inspirados nas regiões onde ela já morou, resultando num menu variado e cheio de história.

Talk show

A Breton, no Caminho das Árvores, promoveu na última quinta-feira (18), uma palestra sobre design autoral. O evento, que atraiu profissionais das áreas de arquitetura e decoração, foi comandado pelos designers Giacomo Tomazzi e Murilo Weitz.

(Foto:Tati Freitas/Divulgação)

Os designers Giacomo Tomazzi e Murilo Weitz. na Breton