Operação Abadá tem reforço de 830 policiais nas áreas de entrega

Para garantir a segurança na entrega dos 230 mil abadás e acessos a festas carnavalescas, a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) anunciou que um efetivo de 830 policiais irá reforçar as áreas de resgate das fantasias. Serão, até o dia 5 de março, 670 policiais militares e 160 civis – alguns atuaram disfarçados. Eles somarão aos outros policiais que já trabalham diariamente nas regiões.

Os dados foram divulgados no lançamento da Operação Abadá, na manhã desta quinta-feira (21), no Shopping da Bahia, um dos centros comerciais alvo da operação. Outros locais que contarão com o reforço são: Salvador Shopping, Mundo Plaza e o Iguatemi Business.

Serão 12 postos de área montados com o objetivo de prevenir furtos e roubos das fantasias. "Estaremos prontos para garantir a retirada das peças, mas a prevenção é indispensável para evitar situações desagradáveis", alertou o tenente-coronel Ricardo Santana, chefe do Centro de Planejamento Operacional do Comando de Operações da PM.

Santana sugeriu que sejam evitadas grandes retiradas de uma só vez, entre outras atitudes que ajudam a prevenir a ação de criminosos. "A gente também orienta que as pessoas que forem resgatar as camisas utilizem outros tipos de embalagens para o transporte das peças", disse.

Além das ações da PM, a Polícia Civil também participa da Operação Abadá, com equipes disfarçadas nos arredores dos pontos de entrega.

"Estamos atentos a qualquer atitude suspeita e numa parceria muito forte com Shopping da Bahia e com a PM. Não é à toa que nos últimos anos não temos ocorrências registradas nesse sentido, mas não podemos baixar a guarda", afirmou a delegada Fernanda Porfírio, diretora do Departamento de Polícia Metropolitana da Polícia Civil.