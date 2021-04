Operação com mais de 60 policiais prende membros de quadrilha que aterroriza Ipiaú 

Uma operação policial envolvendo mais de 60 policiais, na manhã dessa quinta-feira (1º), desarticulou um grupo acusado de vários crimes nos últimos dias na cidade de Ipiaú, no sul do estado.

A Operação denominada ‘Jacó e Esaú’, realizada em conjunto pela PM e Polícia Civil, foi às ruas para cumprir 15 mandados de busca e apreensão e 12 mandados de prisão. Nove pessoas foram presas pela manhã.

Além de Ipiaú, os alvos da operação são do distrito do Japomirim (município de Itagibá), e internos do Conjunto Penal de Jequié.

Segundo o portal Giro em Ipiaú, ainda nas primeiras horas da manhã foram apreendidas quatro armas, entre elas uma espingarda, além de drogas.

Um dos alvos da Polícia conseguiu fugir e ainda tentou assassinar um desafeto durante a fuga, próximo ao Rio de Contas, no fundo da Avenida São Salvador.

A vítima não ficou ferida e o autor da tentativa acabou contido e espancado por populares. A polícia chegou em seguida e prendeu o suspeito. Os dois indivíduos foram conduzidos até a delegacia.

O Delegado de Ipiaú e coordenador da 9ª Coorpin, Rodrigo Fernando, e o major Jocevã Oliveira informaram que emitiriam nota ao final da operação. O delegado informou que a onda de violência registrada no mês de março está relacionada a uma rixa entre dois integrantes do mesmo grupo criminoso. As informações são do Giro em Ipiaú.