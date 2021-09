Operação contra aglomeração continua na Barra neste domingo (5)

A Barra continua recebendo neste domingo (5) a operação especial feita pela prefeitura para evitar aglomerações, especialmente no trecho do porto, nesse período de enfrentamento à pandemia. A região tem registrado movimento intenso, sem distanciamento, durante finais de semana.

Na sexta e sábado (3 e 4) a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur) realizou 107 vistorias em estabelecimentos e, desse total, foram emitidas três notificações, encerradas 12 atividades sonoras irregulares em estabelecimentos e via pública, e realizada uma apreensão.

Na manhã de ontem, o acesso à praia do Porto da Barra foi fechado pela Guarda Civil Municipal (GCM) por volta de 11 horas, por força da maré alta e rápida ocupação pelas pessoas da faixa de areia disponível. O acesso foi liberado novamente após a baixa da maré e saída do público. Os agentes também atuaram em um caso de furto a uma ambulante na praia, sendo o suspeito conduzido à delegacia.

No fim da tarde, as equipes da Sedur, GCM, Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) e Polícia Militar atuaram na fiscalização no calçadão. Eles orientaram os cidadãos sobre questões como aglomeração e uso de equipamento sonoro.