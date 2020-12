Operação contra carvoarias ilegais na Bahia destrói 41 fornos

Quarenta e um fornos que eram usados para produção ilegal de carvão foram destruídos em uma operação de combate ao desmatamento na Mata Atlântica e carvoarias que agem fora da lei na região de Cândido Sales e Encruzilhada. A ação foi feita pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), com apoio da Polícia Militar.

“A gente vinha recebendo muitas denúncias de comércio ilegal de carvão nesses municípios. Por isso, resolvemos verificar as informações pessoalmente através de uma operação técnica, com o apoio da Polícia Militar. Chegando lá, identificamos a atividade ilegal, e, prontamente, tomamos as medidas necessárias para combatê-la, visando minimizar os impactos de desmatamento e do comércio ilegal de madeira nativa”, explica o coordenador da unidade de Vitória da Conquista, Glauber Guerra.

Cada forno destruído tinha capacidade para queimar quatro metrosestéreo de madeira por fornada. Também foram apreendidos mais de 30 metros estéreos de madeira nativa em forma de lenha. A fiscalização verificou também que mais de 100 hectares de Mata Atlântica, um bioma altamente sensível e que possuem pouquíssimos remanescentes de vegetação nativa, foram surprimidos irregularmente.

As carvoarias também tinham pessoas trabalhando em condições extremamente precárias. Ninguém foi preso porque os responsáveis, ao notar a chegada da fiscalização, conseguiram fugir. Donos de imóveis rurais fiscalizados foram, contudo, identificados, e devem responder por crimes ambientais.

É considerada “carvoaria ilegal” quando a madeira prima utilizada na produção do carvão é, principalmente, fruto das supressões irregulares. A população pode denunciar crimes do tipo para o Inema pelo número 0800 071 1400.