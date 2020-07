Operação contra fraudes na secretária de Saúde do RJ apreende R$ 8,5 milhões

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro apreendeu R$ 8,5 milhões, no âmbito daOperação Mercadores do Caos. O ex-secretário de Saúde do Rio Edmar Santos, apontado como chefe de uma organização criminosa em atuação durante a pandemia de coronavírus, também foi preso, na última sexta-feira (10).

Do total apreendido, R$ 7 milhões estavam em reais e o restante em dólares americanos, euros e libras esterlinas. Os valores foram entregues por um dos investigados que, esponteamente, foi ao local acompanhando de seu advogado. Pelo menos R$ 5 milhões foram apreendidos na casa do ex-secretário. O MP não informou todos os locais onde a quantia foi apreendida.

O montante foi enviado ao Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE) e será depositado em judicial do Banco do Brasil. Edmar Santos responderá por corrupção cometida por funcionário público – peculato – e organização criminosa. A defesa dele não se manifestou.