Operação contra homicidas deve acontecer de novo antes do verão, diz delegada

A Operação Unum Corpus, que teve a sexta fase deflagrada no interior e em Salvador ao longo desta sexta-feira (9), terá uma nova ação antes mesmo que o ano acabe. Pelo menos, foi isso que garantiu a delegada geral da Polícia Civil, Heloísa Campos de Brito. Responsável por coordenar a ação que contou com a participação de mais de mil policiais civis na Bahia, ela afirmou que a sétima fase deve chegar antes mesmo do verão.

"Até o fim do ano, a gente, que está nesta sexta fase, pretende com certeza fazer outra operação antes da chegada do verão para propiciar uma tranquilidade para todos que estão no nosso estado da Bahia. [...] O nosso objetivo é sempre combater os crimes contra a vida, esse é o nosso foco. Nós prendemos pessoas envolvidas em homicídios, mas também envolvidos com crimes contra patrimônio, que cometeram estupro”, ressaltou ela.

Nas primeiras ações desta sexta, o líder de uma organização criminosa, que não teve o nome revelado, mas tem atuação na Bahia, foi preso no município de Valença. Ele era alvo de dois mandados de prisão e é investigado por mais de dez homicídios. Outro envolvido com o crime organizado naquela região também foi preso na ação.

A delegada fez um balanço das prisões e destacou a importância do trabalho prévio feito para que estas fossem possíveis. Para além disso, fez questão de afirmar que a operação de hoje é um retorno que a polícia dá em relação à criminalidade.

"Já foram mais de 133 pessoas presas e mais de 26 armas apreendidas, o que demonstra números substanciais e um trabalho de equipe. [...] Para que a gente chegue a esses cumprimentos de mandados de prisão, existe todo um processo de investigação anterior a solicitação das medidas cautelares junto ao judiciário. É uma resposta importante da polícia civil retirando do convívio social essas pessoas que cometeram delitos", completou Heloísa.

Mais de mil policiais civis dos Departamentos de Polícia do Interior (Depin), de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP) e de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) cumprem mandados de prisão, de busca e apreensão e prendem suspeitos em flagrante, em cidades das 26 Coordenadorias Regionais de Polícia do Interior (Coorpins) e em Salvador. A Operação, que ainda não acabou, está sendo coordenada a partir do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), da Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA).