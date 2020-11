Operação contra milícia cumpre 11 mandados de prisão na Bahia

Uma operação para cumprir 11 mandados de prisão preventiva contra policiais militares foi deflagrada nesta sexta-feira (27) em Paulo Afonso, Lauro de Freitas, Camaçari e Salvador. Além disso, também serão cumpridos cinco mandados de busca e apreensão e provas serão coletadas nos endereços de um oficial de alta patente da PM que está afastado das funções.

O trabalho é para desarticular uma organização criminosa que pratica diversos crimes de homicídio, tráfico de drogas, além de outros delitos típicos de atividade de milícia, como tortura e extorsão.

A Operação Alcateia é coordenada pelo Ministério Público do Estado da Bahia, por meio do Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Grupo Especial para o Controle Externo da Atividade Policial (Gacep), com o apoio da Secretaria de Segurança Pública (SSP) de Combate a Grupos de Extermínio e Extorsões.

Relembre

A investigação mostrou que a organização é composta por PMs, a maior parte lotada no 20º Batalhão da Polícia Militar, em Paulo Afonso, sob comando de um oficial de alta patente da corporação, um tenente-coronel que foi afastado das funções por ordem judicial.

Há indícios que o grupo se envolveu em vários crimes, como homicídio, tráfico de drogas, tortura e extorsão. A 1ª Vara Crime de Paulo Afonso expediu, a pedido do MP, os seis mandados de prisão temporária para os PMs, além de mandados de busca e apreensão em endereços dos investigados e também em batalhões da PM. O tenente-coronel teve afastamento de 180 dias determinado de maneira cautelar. Ele fica proibido de acessar dependência de qualquer unidade da PM, além de se comunicar com membros da corporação.