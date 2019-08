Operação cumpre 19 mandados de prisão na BA; alvos são do PCC

Dezenove mandados de prisão e 25 de busca e apreensão são cumpridos na Bahia, nesta quinta-feira (15), dentro de uma operação para combater o crime organizado em nove estados. Na Bahia, a operação é realizada nos municípios de Senhor do Bonfim, Jacobina, Juazeiro, Capim Grosso, Serrolândia e Lauro de Freitas. Até o momento, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), foram 12 presos no estado, sendo dois em Lauro de Freitas, nove em Capim Grosso e um em Jacobina.

A ação é comandada por Grupos de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaecos) do Ministério Público brasileiro. Entre os alvos, estão integrantes de organização criminosa ligada ao Primeiro Comando da Capital (PCC), que atua com tráfico de drogas e é responsável por diversos homicídios no estado.

O CORREIO teve acesso aos nomes de seis possíveis presos, entre eles uma mulher. No entanto, o Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) informou que os suspeitos estão sendo ouvidos e os nomes não serão divulgados para não prejudicar as investigações. Onze promotores de Justiça, 74 policiais militares e 99 policiais rodoviários federais participam da ação.

Em fevereiro, o CORREIO mostrou que havia um plano de expansão do PCC na Bahia - estado considerado prioridade logística e estratégica para a facção, segundo investigações do Gaeco do MP-BA.

Prisão de um dos suspeitos por agentes da PRF na Bahia (Foto: Divulgação/PRF)

No total, estão sendo cumpridos mais de 300 mandados judiciais, entre prisões e busca e apreensões. A ação nacional é articulada pelo Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas (GNCOC) - colegiado que reúne os Gaecos de todos os estados brasileiros.

Os mandados de prisão e busca e apreensão desta quinta-feira estão sendo realizados simultaneamente nos estados de Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Mato Grosso do Sul, Pernambuco e Rio de Janeiro.

Com auxílio de forças policiais, os Gaecos de cada um desses estados cumprem mandados de prisão e de busca e apreensão contra integrantes de grupos criminosos.

Acompanhando os trabalhos em uma sala especial da Coordenadoria de Segurança e Inteligência do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (CSI/MPRJ), o presidente do GNCOC, Alfredo Gaspar de Mendonça Neto, garantiu que esse tipo de enfrentamento seguirá ocorrendo em todo o Brasil.

“Os Gaecos do país inteiro estão trabalhando incessantemente para combater as organizações criminosas que tanto afrontam as forças de segurança do país. Seguiremos nesse propósito todos os dias”, assegurou Gaspar, que é também procurador-geral de Justiça de Alagoas.

Pelo país

A força tarefa informou que, no Acre, está sendo realizada uma grande revista na Penitenciária Francisco de Oliveira Conde, localizada em Rio Branco. O foco está em pavilhões dominados pelo PCC e a facção local Bonde dos 13, aliada ao Primeiro comando da Capital.

A ação visa a apreensão de ilícitos e prospecção de informações, além da identificação de pessoas que exercem posição de liderança nessas organizações. Paralelamente, foram denunciadas à Justiça 69 pessoas presas na Operação Hemolíse, realizada no dia 24 de julho, na Capital e outros quatro municípios. Os denunciados são integrantes do Comando Vermelho.

Já em Alagoas, a operação cumpre 37 mandados de busca e apreensão e 42 de prisão contra integrantes do PCC. Expedidos pela 17ª Vara Criminal da Capital, todos os mandados estão sendo cumpridos em municípios do litoral norte do estado. Os pedidos têm por base três Procedimentos de Investigação Criminal do Gaeco local e um inquérito da Delegacia de Narcóticos (Denarc).

No estado do Amapá, os alvos estão distribuídos nas cidades de Macapá, Santana e Porto Grande. Lá, a operação, que também tem foco no combate ao tráfico de drogas, é contra a organização criminosa “Família Terror do Amapá”.



No Amazonas estão sendo cumpridos três mandados de prisão e sete mandados de busca e apreensão. Dentre os alvos da medida, encontram-se lideranças da organização criminosa Família do Norte, considerada a terceira maior facção do Brasil.

O Ceará também é alvo da operação. Lá, as as operações “Jericó” e “Al Qaeda” tiveram investigações que resultaram na expedição de 35 mandados de prisão e 29 mandados de busca e apreensão contra integrantes do PCC a serem cumpridos em todo o Estado do Ceará.

Outros 15 mandados de prisão estão sendo cumpridos no Mato Grosso do Sul contra integrantes do PCC com atuação no estado. No estado de Pernambuco é cumprido um mandado de prisão e busca e apreensão em apoio a operação que combate a lavagem de dinheiro no Rio de Janeiro. O mandado está sendo cumprido na cidade de Petrolina, onde uma pessoa foi presa.

Já no Rio de Janeiro há três operações em andamento. Uma cumpre 41 mandados de busca e apreensão contra policiais militares , sendo oito denunciados por associação criminosa e crime de corrupção passiva, um denunciado por associação para o tráfico de drogas, tendo sido todos afastados de suas funções pela Justiça.

A segunda, mandados de prisão contra sete traficantes em comunidades do Complexo de Madureira. A terceira, visa prender acusados de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas, com denunciados que atuavam como “laranjas” para ocultar o dinheiro ilícito do tráfico de integrantes da facção Comando Vermelho.