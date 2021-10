Operação cumpre mandados contra grupos criminosos na Bahia

Um homem que responde por homicídio e tráfico de drogas teve o mandado de prisão preventiva cumprido por violar o uso da tornozeleira eletrônica, na comunidade do Milho, no bairro do IAPI, na manhã desta sexta-feira (1º). A prisão faz parte de mais um desdobramento da Operação Cangalha, realizada na Bahia.

Segundo informações da Polícia Civil, as ações acontecem em mais três bairros de Salvador. Os alvos da operação são remanescentes de grupos que atacaram instituições financeiras na Bahia. “Tratam-se de integrantes de quadrilhas já desarticuladas, responsáveis pelos últimos ataques a bancos em Salvador e interior do estado, que também atuavam no tráfico de drogas”, explica o coordenador de Coordenação de Repressão a Crimes Contra Instituições Financeiras do Draco, delegado Odair Carneiro.

As ações são realizadas pelo Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), com apoio da Coordenação de Operações Especiais (COE). “O compartilhamento de informações entre as polícias dos estados desta região do país é fundamental para identificação dos grupos criminosos em diferentes estados e para chegarmos às capturas destes integrantes”, afirma o diretor do Draco, delegado José Bezerra Júnior.

A Operação Cangalha, coordenada pela Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública (SEOPI/MJ), foi iniciada em setembro, realizada por Polícias Civis de diversos estados do Nordeste, e tem o objetivo de combater organizações criminosas que atuam nos ataques a instituições financeiras, homicídios, narcotráfico, sequestro e corrupção.