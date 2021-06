Operação da Coelba flagra 'gato' de energia na casa de vereador de Paulo Afonso

A Coelba flagrou durante uma operação um desvio de energia na residência de um vereador de Paulo Afonso, que não teve a identidade divulgada. A irregularidade representou um desvio de 100 mil kilowatt-hora (kWh), energia suficiente para abastecer o município de Macururé — com aproximadamente 10 mil habitantes, durante uma semana. A ação de combate ao furto ocorreu na última quarta-feira (16), no bairro Jardim Aeroporto, com equipes da concessionaria atuando durante dois dias.

O furto na unidade do vereador, que já ocorria há seis meses, abastecia também outras duas unidades que pertencem a familiares. O valor da energia consumida com a ligação clandestina que chega ao total de R$ 17 mil, será cobrado ao proprietário. Deste montante também ocorrerá a arrecadação de impostos Estaduais e Federais que são revertidos a sociedade.

A operação em Paulo Afonso foi realizada após mapeamento da concessionária de energia, que através da análise em softwares, associados a sensores inteligentes que controlam o fluxo de energia elétrica, identificou a rede clandestina em investigação de campo. A irregularidade encontrada representava, ainda, um risco a segurança para a população local, uma vez que a ligação foi feita fora dos padrões técnicos.

A Coelba ressalta que o furto de energia é crime previsto no artigo 155 do Código Penal Brasileiro, com pena de até a oito anos de reclusão pela prática ilegal. Por isso é importante a denúncia de fraudes e furtos de energia. O apoio da comunidade é essencial para identificar os desvios e acionar a distribuidora. As denúncias são feitas de forma anônima através do telefone 116 ou pelo site www.coelba.com.br, na parte de Serviços, na aba Denúncia de Irregularidade.