Operação da PM na Cidade Baixa termina com cinco mortos

Uma operação da Polícia Militar na Cidade Baixa terminou com cinco mortos na madrugada deste sábado (8). Durante a situação, ainda, um pastor de 53 anos foi feito refém no bairro de Massaranduba. A ação, coordenada pela 17ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Uruguai), começou por volta das 21h de ontem e só terminou às 5h de hoje. Rondesp e Patamo também participaram da operação.

Segundo o major Alex Figueiredo, da 17ª CIPM, a operação foi planejada na semana. "Logo que iniciou, as equipes se dividindo para fazer as incursões, se depararam com um grupo de criminosos armados. Na Massaranduba, foram mais de 10 criminosos identificados. Começou-se logo a abordagem e infelizmente teve troca de tiros", disse em entrevista à TV Bahia. Quatro suspeitos foram baleados na Massaranduba e oito armas foram apreendidas. Socorridos, os feridos morreram.

"Ao mesmo tempo, começou uma troca de tiros no Uruguai, nas proximidades do Outlet. Tivemos informação de mais cinco indivíduos armados. Tive que fragmentar a equipe, que foi para lá, encontrou os elementos e iniciou uma nova troca de tiros", relata. Mais um suspeito foi baleado. Levado ao Hospital do Subúrbio, ele morreu. Uma arma foi apreendida com ele. Os nomes dos mortos na operação não foram divulgados.

Em Massaranduba, um dos suspeitos, fugindo da polícia invadiu um imóvel e fez um homem refém. Uma equipe do Batalhão de Operações Especiais (Bope) negociou a liberação da vítima e prendeu o homem. "Esse indivíduo, de prenome Carlos, foi um dos partícipes desse grupo criminoso. Quando da intervenção policial, alguns começaram a fugir. Ele encontrou esse morador na frente da residência", explica o major. O suspeito se escondeu na casa, fazendo o pastor refém. A negociação contou com presença da mãe do suspeito e de uma advogada. "Ele aceitou se entregar e graças a Deus nenhum refém nem ele ficaram feridos ou machucados".

O policiamento foi reforçado na Massaranduba e no Uruguai. "Vão continuar nossas operações para que toda comunidade tenha sensação de segurança pública, que é devida e a gente está trabalhando para garantir", afirmou o major Figueiredo. "O que a gente quer é promover a segurança. A gente tenta capturar os indivíduos armados, mas infelizmente eles estão reagindo", disse.

Procurada pelo CORREIO, a Polícia Militar não se manifestou sobre a operação.