Operação da Polícia Civil destrói três mil pés de maconha no Conde, no litoral norte

Três mil pés de maconha foram queimados na manhã desta quinta-feira (29), no município de Conde, no litoral norte da Bahia. O plantio do entorpecente foi encontrado após o Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) realizar georreferenciamento da área.

“No local, foi identificado o esconderijo dos criminosos, com utensílios de uso e estoque de material para cultivo da erva. Todos os objetos foram destruídos pelos policiais”, disse o diretor do Draco, delegado José Bezerra.

O plantio, que renderia 700 quilos de maconha, foi queimado e parte do material foi recolhida para realização da perícia. Policiais da Coordenação de Operações Especiais (COE) também participaram da operação.