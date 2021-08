Operação da Polícia Militar em Irará busca suspeitos de assalto a bancos

Uma operação da Polícia Militar em Irará, no interior da Bahia, busca suspeitos de envolvimento em assaltos a bancos no estado. De acordo com a polícia, após uma tentativa de abordagem a veículos de suspeitos, durante a madrugada desta terça-feira (10), houve confronto com uma guarnição da Rondesp Leste que fazia patrulhamento na região próxima à cidade de Irará. Os suspeitos abandonaram o veículo na BA-504, e fugiram em um matagal. As informações são do Acorda Cidade.



De acordo com a PM foram mobilizadas guarnições da 97ª CIPM/ Irará, Rondesp Leste, Cipe Litoral Norte, 4º BPM/ Alagoinhas, Batalhão de Choque, Bope e Grupamento Aéreo para apoio ao policiamento local. A ação de busca por suspeitos teve apreensão de um veículo com restrição de furto e roubo, que estava com placa clonada, além de uma grande quantidade de munições.Ainda segundo a PM, a operação segue em andamento com cerco e abordagens na região em busca dos homens que atiraram contra os policiais. A polícia afirma que o grupo pretendia praticar roubos a banco, por conta das características e tipos de munições apreendidas.