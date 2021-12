Operação de fim de ano no ferry terá 6 ferries; confira horários

A Operação de Verão do Sistema Ferry-Boat, que atende aos feriados de Natal e Réveillon, contará com seis ferries à disposição da operação, Zumbi dos Palmares, Dorival Caymmi, Ivete Sangalo, Anna Nery, Rio Paraguaçu e Pinheiro. A Internacional Travessias Salvador informa que ela terá inicio nesta segunda-feira (20), e segue até 10 de janeiro.

Além das saídas nos horários oficiais, atendendo o decreto governamental nº 20.612, de 22 de julho de 2021, viagens extras irão ocorrer nos horários de maior demanda, ampliando o atendimento para auxiliar a reduzir o tempo em fila (considerando sempre a disponibilidade de barco a cada momento).

A partir do Terminal São Joaquim, os horários de saída são: 5h, 6h, 8h, 10h, 11h, 12h, 14h, 16h, 17h, 18h, 19h, 20h, 21h e 22h; e a partir do Terminal Bom Despacho, 5h, 6h, 8h, 9h, 10h, 12h, 13h, 14h, 16h, 17h, 18h, 19h, 20h, 21h e 22h. Para agilizar o acesso, equipes de atendimento auxiliam o tráfego nos dois terminais, orientando o fluxo de acesso de veículos aos guichês específicos para o embarque e desembarque.

A administradora do Ferry-Boat informa que o sistema conta com agendamento para veículos de passeio por meio do SAC Digital, disponível no app e no site. Diferente do serviço Hora Marcada, nesta modalidade de agendamento não é necessário efetuar o pagamento antecipado e também não há taxa de serviço. O motorista só paga pelo ticket da passagem ao se apresentar no guichê, momentos antes de realizar a viagem.

Para o serviço de Hora Marcada, muitas vagas foram disponibilizadas e já estão esgotadas. A atual disponibilidade de bilhetes pode ser conferida através do site.

O serviço de bilheteria do Sistema Ferry-Boat é eletrônico, encerrando o acesso de pedestres ao Salão de Embarque sempre que a capacidade de atendimento do barco é atingida, a cada viagem. As bilheterias pausam rapidamente e reabrem logo em seguida para que se inicie a venda para a próxima viagem. As bilheterias funcionam de acordo com essa logística.

Ferry Card

A migração do cartão recarregável (Ferry Card), versão antiga para o sistema novo, foi prorrogada para até o dia 20/01/2022, como previamente divulgado. Até essa data, as recargas de crédito nos cartões antigos poderão ser feitas normalmente. Para a migração, o titular do cartão deve apresentar documento de identificação e CPF. São distribuídas 200 senhas, para atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h; e aos sábados até as 12h. Não haverá atendimento de migração nos dias 24 e 31/12 (sexta-feira).

Para os pedestres, permanece a autorização prevista em Decreto para atendimento a 75% da capacidade de lotação dos barcos; e 100% da capacidade para veículos. Idosos e passageiros com Passe Livre possuem gratuidade, e terão guichês de atendimentos especiais à disposição, como já praticado em outros feriados.

Medidas preventivas à pandemia

Entre as medidas preventivas adotadas pela ITS estão a autorização da venda de apenas uma passagem por pessoa; instalação de suportes de álcool em gel nas embarcações e salões de embarque dos terminais São Joaquim e Bom Despacho (reabastecidos regularmente); além da higienização e desinfecção de todos os ferries em trânsito, bem como das instalações dos dois terminais (realizadas diariamente), inclusive após o encerramento da operação do dia. As equipes de manutenção e limpeza estarão de plantão no período de aumento de demanda. Permanece obrigatório o uso de máscara e a recomendação para que os passageiros mantenham o distanciamento, durante todo o período de permanência nos terminais e ferries.

Toda a operação ocorre dentro dos critérios e restrições estabelecidos pelos órgãos oficiais de saúde, em função da pandemia de Covid-19. Os passageiros recebem orientações sobre os protocolos na hora da compra da passagem, durante a travessia, através do sistema de rádio e tv dos terminais e embarcações, e por meio de cartazes expostos nesses ambientes.

Como já é prática em feriados prolongados, a ITS informa que a operação de fim de ano conta com a parceria de órgãos de Salvador e Itaparica, como a Transalvador, Corpo de Bombeiros (SALVAR), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Polícia Rodoviária (5ª CIPM - Ilha de Itaparica), Polícia Militar Rodoviária (16ª CIPM de Salvador e 5ª CIPM da Ilha de Itaparica), Polícia Civil, e Secretaria Municipal de Transporte de Itaparica.