Operação deixa 18 mortos no Complexo do Alemão; 4ª ação policial mais letal do Rio

Uma operação conjunta entre as polícias Militar e Civil no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, deixou ao menos 18 pessoas mortas nesta quinta-feira (21). De acordo com a PM, entre os mortos estão 16 suspeitos, um policial e uma moradora.

A operação teve como objetivo desarticular um grupo criminoso responsável por uma extensa quantidade de roubos de veículos, cargas e combustíveis na Capital e na Baixada, além de tentar realizar roubos a agências bancárias no interior do Estado.

Com a confirmação dos mortos, a ação se torna a quarta operação policial mais letal da história do Rio de Janeiro, atrás apenas das ações no Jacarezinho (28 mortos), na Vila Cruzeiro (25) e uma ação no próprio Complexo do Alemão em 2007, quando morreram 19 pessoas em um ação.

Ao longo desta quinta (21), durante operação da #PMERJ e da @pcerj no Complexo do Alemão, 43 motocicletas que seriam utilizadas para causar distúrbios nas vias daquela região, visando desmobilizar as ações policiais e propiciar a fuga de criminosos, foram apreendidas. (+) pic.twitter.com/QSXfSlOgeI — @pmerj (@PMERJ) July 21, 2022

As duas vítimas inocentes foram identificadas como o cabo da PM Bruno de Paula Costa, atingido no pescoço em ataque à UPP da Fazendinha, e Letícia Marinho de Sales, de 50 anos, moradora do Recreio baleada dentro do carro. As informações são da TV Globo.

De acordo com parentes, Letícia foi baleada dentro do carro por policiais e chegou morta à Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) do Alemão. Denilson Glória, namorado da vítima e que estava com ela na hora do ataque, contou que policiais dispararam num sinal da Rua Itararé.

“Ao sair, tinha policial num sinal, paramos. Mesmo assim, o carro foi alvejado”, afirmou. “Só vi ela caindo para o meu lado. Quando eu olhei, tinha um furo no peito”, contou.

Durante a operação quatro suspeitos foram presos na Favela da Galinha e foram apreendidos uma metralhadora .50, quatro fuzis, duas pistolas e 48 motos.