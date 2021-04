Operação do DHPP apura denúncias sobre triplo homicídio em Castelo Branco

A Operação Antártica, que apura denúncias sobre três mortes ocorridas no bairro de Castelo Branco, em Salvador, foi deflagrada na manhã desta quinta-feira (01). Durante a ação, conduzida pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), pessoas foram abordadas e intimadas para prestar depoimentos na 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central).



De acordo com o coordenador da unidade, delegado José Mário da Silva, as mortes têm relação com disputas entre quadrilhas rivais por pontos de tráfico de drogas. O triplo homicídio ocorreu no último dia 22 e teve como vítimas Ezequiel da Cruz Reis, Carlos Alberto de Jesus Santos Junior e Bruno Oliveira Sales Benvindo.



Nesta quinta, 20 equipes policiais diligenciaram nas localidades Moscou I e II, Lindolfo, XXI, Vila Canária, Bica, Pela Porco e Creche, onde ocorreram os homicídios. “Coletamos informações que vão ajudar nas investigações e outras ações preventivas serão realizadas no bairro”, acrescentou a diretora do DHPP, delegada Andréa Ribeiro.



Diligências referentes à informações disponibilizadas no Disque-denúncia também foram realizadas durante a operação, que contou com o apoio de 80 policiais do DHPP e dos Departamentos de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), de Polícia Metropolitana (Depom), de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP) e da Coordenação de Operações Especiais (COE).