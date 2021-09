Operação especial na Barra resultou em 201 vistorias durante feriadão

A operação especial de fiscalização da Prefeitura no bairro da Barra, em Salvador, durante o feriado prolongado de 7 de Setembro, resultou em 201 vistorias de sexta-feira (3) até a terça (7). Do total, três notificações foram emitidas, uma apreensão foi feita e 15 atividades sonoras foram encerradas. Entre as atividades sonoras encerradas, 14 foram desativadas apenas nesse feriado, sendo 12 delas ocorridas em via pública e duas em estabelecimentos comerciais.

A força-tarefa mobilizou a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur), Guarda Civil Municipal (GCM), Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) e Superintendência de Trânsito (Transalvador), com apoio da Polícia Militar.

A iniciativa teve como objetivo evitar as aglomerações e manter o cumprimento das medidas de enfrentamento à covid-19.

O efetivo da GCM precisou ser reforçado na praia, durante o período, devido ao grande número de pessoas presentes, inclusive na área de calçadão.

Algumas delas tentaram até mesmo pular a balaustrada, e ambulantes foram flagrados oferecendo camisas de funcionários para que pessoas pudessem ter acesso à faixa de areia na região do Porto da Barra e, consequentemente, fossem às barracas.

A situação foi controlada e os agentes prosseguiram na atividade de controle de acesso à praia.

Os agentes da Semop estiveram presentes, principalmente, para verificar a distribuição de kits de praia na região do Porto durante o feriadão e, também, visando evitar a superlotação de material dos vendedores ambulantes.

Balanço geral

Em toda a cidade, a Prefeitura interditou 14 estabelecimentos no feriadão: uma casa de eventos na Ribeira; uma casa de show no Lobato; um restaurante em Praia do Flamengo; e 11 bares nos bairros da Pituba, Rio Vermelho, Ondina, Paripe, Boa Viagem, Vila Laura e Engenho Velho de Brotas.

Ao todo, foram realizadas 2.457 vistorias, 49 notificações, 16 emissões de auto de infração e cinco aglomerações foram dispersadas.

As ações são resultado das fiscalizações realizadas pela Sedur, com o apoio da Polícia Militar, em toda a cidade.