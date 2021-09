Operação Faroeste: STJ mantém afastamento de Gesivaldo Britto, ex-presidente do TJ-BA

Durante sessão realizada nesta quarta-feira (1º), a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu manter o afastamento do desembargador Gesivaldo Britto, ex-presidente do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA).

O relator da Operação Faroeste na Corte, Og Fernandes, já tinha determinado o afastamento de Britto em caráter cautelar.

De acordo com o ministro, caso o prazo do término do afastamento não fosse adiado, Britto retornaria ao exercício do cargo de desembargador, o que poderia gerar "instabilidade e desassossego" na composição e nos julgamentos do TJBA.

Além do ex-presidente, outros desembargadores, juízes e ex-assessores do TJBA são investigados na operação.