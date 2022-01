Operação Força Total: 5 mil policiais reforçarão todos os municípios da Bahia

Todos os 417 municípios da Bahia terão reforço no policiamento. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (13), durante a cerimônia de lançamento da Operação Força Total, no bairro da Boca do Rio.

O evento contou com a presença do comandante geral da PM, coronel Paulo Coutinho, de praças e oficiais da corporação. De acordo com a PM, a operação tem como objetivo principal a ampliação das ações ostensivas, preventivas e repressivas em todo o estado.

Dessa forma, a polícia acredita ser possível potencializar não só o policiamento de rotina, mas as operações policiais já em andamento, garantindo uma maior segurança no estado.

Além do reforço de pessoal, também está previsto que haja policiamento em áreas específicas, além do cumprimento de mandados de prisão, abordagens a pessoas, veículos e ônibus, bem como paradas em pontos estratégicos nos principais corredores de tráfego e blitze nas rodovias estaduais.

Segundo a PM, cinco mil policiais militares serão enviados aos municípios para atuar nesse reforço, inclusive das unidades administrativas e de ensino. Eles atuarão a pé, em viaturas, motocicletas, bases móveis, aeronaves e em postos de abordagem policial.

“A nossa principal missão é proteger a sociedade. No último trimestre tivemos uma redução de 14,3% nos Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI) e 40% no mês de janeiro, em comparação com o mesmo mês do ano passado. Esse resultado é fruto do trabalho de toda a tropa, grande responsável por essa redução. Esta operação é uma mensagem de força e segurança para o cidadão”, pontua o comandante geral.