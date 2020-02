Operação Palhares: joias e bens de luxo apreendidos em endereços de advogado baiano

Uma grande quantidade de documentos, aparelhos eletrônicos, joias e artigos de luxo foi apreendida ontem pela Polícia Civil em endereços da capital ligados ao advogado baiano Daniel Ângelo de Paula, apontado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) como um dos pilares do esquema investigado pela Operação Palhares. A ação foi deflagrada nesta segunda em quatro estados para desbaratar uma quadrilha especializada em vender créditos tributários fraudulentos para empresas interessadas em reduzir débitos com a Receita. De acordo com o MP do Rio, Daniel teria se unido a outros advogados para lesar grupos empresariais desde 2012.

Segunda chamada

Outro alvo da Palhares na Bahia é o advogado Marcio Duarte Miranda, preso em novembro pela Operação Faroeste por participar da suposta venda de sentenças no Tribunal de Justiça do estado. Miranda foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República como um tipo de testa de ferro da sogra, a desembargadora afastada Maria do Socorro Barreto Santiago.

Recuo pela esquerda

Integrantes da cúpula do PT baiano detectaram uma súbita redução no nível de resistência interna ao nome da major Denice Santiago como concorrente do partido na disputa pela prefeitura de Salvador. Em conversas reservadas, garantiram que líderes de tendências petistas ligadas aos movimentos sociais e sindicais, antes refratários ao nome da oficial da PM, sinalizaram com a possibilidade de aderir à candidatura de Denice para evitar bate-chapa pela vaga. De acordo com cardeais da legenda, a major enfrentava alta rejeição no PT por ser vista como mera escolha da equipe de marketing do governador Rui Costa.

Novo Chico

A empresa do restaurador italiano Gianmario Finadri foi autorizada pelo governo federal a captar R$ 4,084 milhões, por meio da Lei Rouanet, para restaurar o conjunto arquitetônico formado pelo claustro e pelo consistório da Igreja da Venerável Ordem Terceira de São Francisco da Penitência, inaugurada em 1703, no Pelourinho. Além da obra, o projeto de Finadri prevê ainda a realização de um documentário de média metragem para retratar os processos de restauro na igreja.

Fala, Ivana!

Sobre a nota “Ritmo de férias”, publicada no último dia 7, a deputada estadual Ivana Bastos (PSD) atribuiu os 100% de falta desde o reinício dos trabalhos na Assembleia à licença médica concedida em 29 de janeiro para tratar uma inflamação nos rins decorrente de infecção urinária. “Em razão do quadro de saúde e necessidade de internamento, a deputada esteve impossibilitada de participar das atividades legislativas”, diz a nota enviada por sua assessoria.

Janeiro cinza

Os 25 maiores hotéis de Salvador tiveram em janeiro média de ocupação 2,61 pontos menor do que o mesmo mês de 2019 - 75,5% ante 78,11%. Já o valor global das diárias nos gigantes da capital caiu de R$ 282,98 para R$ 267,06, aponta balanço da Federação Baiana de Hospedagem e Alimentação (FeBHA).