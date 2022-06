Operação policial apreende 1,1 mil pedras de esmeralda em cidade baiana

Mil e cem pedras de esmeralda foram apreendidas na quarta-feira (29) por policiais militares em operação que aconteceu nas cidades de Antônio Gonçalves e Campo Formoso, na Bahia. Na mesma ação, foram apreendidos armas e entorpecentes.

As armas estavam com um homem que é atirador esportivo, mas usava o armamento para ameaçar as pessoas. “Com ele, foram apreendidos duas pistolas, um rifle e farta quantidade de munições, além de uma porção de cocaína. O homem foi conduzido para a delegacia, onde assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e foi liberado. Já o armamento, ficou apreendido”, explicou o delegado Atílio Tércio, da 19ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Senhor do Bonfim).

As esmeraldas foram encontradas em Antônio Gonçalves, com um garimpeiro. Elas foram retidas por determinação da Promotoria de Justiça, por apropriação indébita. O homem responde pelo crime em liberdade. Todo material apreendido passou por perícia e segue à disposição da Justiça.

Deram apoioà operação policiais da 17ª Coorpin de Juazeiro e da Coordenação de Apoio Técnico à Investigação (CATI/Norte).

(Foto: Divulgação)