Operação policial apreende 35 celulares dentro de presídio na Bahia

Trinta e cinco celulares, 43 carregadores e drogas foram apreendidos nesta terça-feira (22) no módulo B do Conjunto Penal de Paulo Afonso, durante ação integrada das Polícias Militar e Civil, em apoio à Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap).

Equipes das Companhias Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Caatinga e de Emprego Tático Operacional (Ceto) do 20º Batalhão da Polícia Militar (BPM/Paulo Afonso) e da 18ª Coordenadoria Regional da Polícia do Interior (Coorpin) fizeram as varreduras nas celas dos presos.

A ação acontece para combater o crime organizado, já que muitos presos continuam ordenando mortes e comandando tráfico de drogas mesmo de dentro da cadeia.

O comandante da Cipe Caatinga, major Ednaldo Siqueira Vieira, explicou que as varreduras do tipo acontecem regularmente. “Não possuímos um ciclo de datas corretos para as vistorias, para que possamos surpreender os custodiados. Além dos celulares, 176 gramas de cocaína, 12 pacotes da mesma droga e 182 trouxas de maconha foram encontrados”, conta.

Após a ação, os materiais apreendidos foram entregues à Coordenação de Segurança da Seap e posteriormente levados para a 18ª Coorpin, que vai conduzir a investigação.