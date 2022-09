Operação policial apreende mais de meia tonelada de drogas em Salvador

Uma pessoa foi presa em flagrante por tráfico de drogas e mais de 500 kg de maconha e cocaína foram apreendidas no bairro de Massaranduba, em Salvador. A operação conjunta de várias equipes da Polícia Militar aconteceu no início da tarde desta quinta-feira (15), após uma denúncia.

Segundo a PM, os militares receberam informação de um ponto de armazenamento de drogas que abasteceriam diversos bairros de Salvador. Com base nas informações passadas, equipes do Bepe, das 13ª e 17ª Companhias Independentes, das Rondesps Atlântico e BTS, da Operação Intensificação Tática e do Draco intensificaram as buscas na região de Massaranduba.

Dois homens foram flagrados transportando caixas para o interior de um galpão e foram detidos. Dentro das caixas e no local os policiais encontraram 530kg de maconha e 10kg de cocaína em tabletes, além de embalagens plásticas normalmente utilizadas no acondicionamento de entorpecentes para a venda.

Um dos suspeitos foi preso e encaminhado, juntamente com todo o material apreendido, para a sede da Draco, onde a ocorrência foi registrada.