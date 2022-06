Operação policial apreende R$ 400 mil em maconha e cocaína em Pituaçu

Noventa e oito tabletes de maconha e cocaína foram apreendidos na madrugada deste sábado (25) no bairro de Pituaçu, em Salvador. A droga seria comercializada durante os festejos juninos da capital baiana, segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP).

Avaliadas em R$ 400 mil, as drogas foram apreendidas em uma ação conjunta das polícias Civil e Militar, com atuação de equipes do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), das Rondas Especiais (Rondesp) Atlântico e pela 13ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Pituba).

Quando os policiais chegaram ao local indicado pela investigação, dois homens fugiram da casa, deixando a droga para trás. O local estava desabitado.

“Com as denúncias anônimas e o trabalho investigativo da Polícia Civil tivemos o conhecimento de que os criminosos identificados como donos do material levariam os ilícitos para vender em um dos circuitos do festejo de São João em Salvador”, diz o comandante da Rondesp Atlântico, major Valdino Sacramento.