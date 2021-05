Operação policial no Rio tem tiroteio intenso e deixa 25 mortos

Uma operação contra o tráfico da Polícia Civil do Rio de Janeiro resultou em tiroteio intenso na manhã desta quinta-feira (6) no Jacarezinho. Ao todo, quinze pessoas morreram e quatro homens ficaram feridos, incluindo dois passageiros do metrô. As informações são da TV Globo. Dos mortos, um era policial e 24 eram suspeitos de tráfico, segundo a polícia.

Imagens registraram o som de rajadas e até de explosões de bomba em pontos diversos da comunidade. Moradores apavorados não conseguiram sair de casa, precisando ficar em casa tentando evitar os tiros.

A Operaço Exceptis investiga aliciamento de crianças e adolescentes para ações criminosas que incluem até assassinatos e sequestros de trens. O tráfico da região usaria táticas de guerrilha, segundo a polícia.

O policial morto foi identificado como André Frias, da Delegacia de Combate às Drogas (Dcod). Ele foi baleado na cabeça e não resistiu. Outros dois policiais foram baleados - um da Dcod e um da Coordenadoria de Operações Especiais (Core). Por fim, dois passageiros foram feridos dentro de um vagão da Linha 2 do metrô, depois que uma bala estilhaçou uma janela do modal.

O Jacarezinho é considerado base do Comando Vermelho, maior facção de tráfico do Rio. 21 integrantes de grupo criminoso da região foram identificados com ajuda da quebra dos dados telemáticos, autorizada pela Justiça. Todos eles são apontados como responsáveis por manter a região sob comando do tráfico.