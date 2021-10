Operação Praia amplia linhas de ônibus a partir deste domingo (17)

Quem vai às praias de Salvador aos domingos e feriados contará com um reforço especial no sistema de transporte público até o final do verão. A Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) dará início, neste domingo (17), à Operação Praia, que reforça a frota do Sistema de Transporte Coletivo por Ônibus (STCO).

Com isso, a orla passa a dispor de 16 linhas extras além dos veículos que já rodam neste dia. Além disso, outros 34 veículos serão adicionados às linhas reguladoras para alimentar o sistema caso haja necessidade. Para atender à demanda das pessoas nas praias de São Tomé de Paripe e Ilha de Maré, a Semob criou a linha E-0140 Base Naval – Retiro, melhorando o acesso da população que frequenta essas localidades.

A população também pode contar com o reforço nas linhas do Sistema de Transporte Complementar por Ônibus (Stec), que vão operar com 23 veículos a mais. A cada final de semana será feita uma avaliação para verificar a demanda e uma possível necessidade de aumentar a quantidade de veículos atendendo a população.

Confira as linhas da Operação Praia

0136 – Lapa – Chame-Chame

0137 – Lapa – Barra Avenida / Barra

1211 – Tancredo Neves – Barra

1145 – Terminal Acesso Norte – Ribeira

1346 – Estação Pirajá – Itapuã

1005 – Lapa – Itapuã / Praia do Flamengo

1662 – Base Naval – Ribeira

Reguladoras:

R003 – Base Naval

R018 – Ribeira

R008 – Estação Mussurunga

R026 – Acesso Norte

R004 – Estação da Lapa

R014 – Abaeté

E140 – Base Naval – Largo do Retiro (via BR-324)

Sistema de Transporte Complementar

L412 - Base Naval x Baixa do Fiscal via Estrada Velha

L101 - Base Naval x Baixa do Fiscal via Escola de Menor

L103 - Base Naval x Brasilgás

L304 – Boca da Mata x Patamares

L501 - Cajazeiras 11 x Itapuã (até o Abaeté)

L502 - Cajazeiras 11 x São Cristóvão (atendimento prolongado até Cira)

L504 - Boca da Mata x São Cristóvão (atendimento prolongado até Cira)

L518 – Valéria x Itapuã

L116 - Valéria x Itapuã

L207 – Narandiba x Itapuã

L607 - Castelo Branco x Itapuã