Operação Praia amplia número de ônibus a partir deste domingo (16)

A Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) inicia a partir do próximo domingo (16) a Operação Praia. Até o final do verão, a frota de ônibus disponibilizados à população será reforçada aos domingos e feriados.

Segundo a Prefeitura de Salvador, a ação será dividida em duas fases. Na primeira, iniciada no domingo (16), ônibus da frota reguladora serão disponibilizados para as regiões da Base Naval (São Tomé de Paripe), Ribeira, Barra e orla atlântica de Salvador, no trecho entre o Jardim de Armação até a Praia do Flamengo. Neste primeiro momento, os agentes da Semob analisarão a demanda de passageiros nos dias que o fluxo de pessoas tende a ser maior nessas localidades.

A partir desse estudo, será iniciada a segunda etapa da operação no dia 15 de novembro, feriado da Proclamação da República. Neste momento, a Semob implantará linhas específicas que atuarão nesses trechos de orla, sempre nos domingos e feriados, levando em consideração a procura por transporte público verificada no primeiro mês da operação.

"Sabemos que as nossas praias são grandes atrativos para a população e turistas. Por isso, implantamos novamente essa operação, com a disponibilização de mais ônibus nessas regiões, para que os cidadãos possam se divertir com comodidade e tranquilidade", explica o titular da Semob, Fabrizzio Muller.