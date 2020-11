Operação prende cinco traficantes com ajuda de drones na RMS

Drones ajudaram as polícias Civil e MIlitar a cumprirem mandados de prisão contra membros de facções criminosas que agiam em São Francisco do Conde, na Região Metropolitana de Salvador. Cinco foragidos da Justiça foram localizados na manhã desta quinta-feira (26) dessa maneira. Um sexto suspeito foi preso em flagrante e um sétimo envolvido reagiu a tiros, foi baleado e morreu. A Operação Franciscana ainda cumpriu três mandados de prisão contra três traficantes que já estão em presos, em Salvador, mas comandavam ações criminosas de dentro da cadeia.

Os cinco traficantes presos estavam escondidos em imóveis em uma área de mangazal. O local foi cercado e tentativas de fuga foram monitoradas com ajuda das imagens aéreas. Participaram da operação equipes do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), do COPPM, da Coordenação de Operações Especiais (COE), da 10ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) e da Rondesp RMS.

Em uma dessas casas, um traficante reagiu atirando. Houve troca de tiros e ele foi baleado. Socorrido para uma unidade de saúde em São Francisco, ele morreu. A polícia apreendeu com ele um revólver calibre 38 e munições.

Depois, em área urbana, um homem foi preso em flagrante por tráfico e porte ilegal ao ser abordado. Ele estava com drogas e munições, segundo a polícia, que não discriminou a quantidade ou o que exatamente ele levava.

"Com o suporte da Superintendência de Inteligência (SI) da SSP e o trabalho de campo das equipes da Coordenação de Narcóticos chegamos nos integrantes desses dois grupos criminosos. Continuaremos com total intensidade contra o tráfico de drogas", diz o diretor do Draco, delegado Marcelo Sansão.

(Foto: Vitor Barreto/SSP)

Da cadeia

Outros três mandados de prisão foram cumpridos em Salvador, no Complexo da Mata Escura. O trio dava ordens para tráfico de drogas e mortes de rivais usando celulares.

Durante cumprimentos de busca e apreensão, nas celas dos detentos, policiais localizaram cinco celulares e carregadores. Os aparelhos passarão por perícia. Além das buscas, mandados de prisão por envolvimento com tráfico de drogas, homicídios, porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menores foram também cumpridos contra três custodiados.

O CORREIO apurou que alguns dos alvos da operação são Antônio Dias de Jesus, o Colorido, e Jandeson Lima de Santana, Tio Pinga, do Bonde do Maluco (BDM). Colorido está preso desde 2015, mas continuava dando ordens ao tráfico.

Colorido e Tio Pinga são alvos de operação nesta quinta-feira (26)

(Fotos: Reprodução)

Eles seriam rivais da facção Tropa A, comandada pelo Fagner Souza da Silva, o Fal, alvo da Operação Ícaro, deflagrada no início do mês. Fal está preso no Conjunto Penal de Lauro de Freitas.

Após depoimentos e exames, os presos que possuem mandados serão encaminhados ao sistema prisional. O traficante capturado em flagrante será apresentado à Justiça quando for agendada a audiência de custódia.