Operação prende dois homens por receptação de veículos roubados

Dois homens de uma mesma família foram presos acusados de receptação de veículos roubados na terça-feira (24), em Santo Antônio de Jesus, na Bahia. Eles foram flagrados em uma operação realizada pela 4ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin).

As investigações da delegacia da cidade mostravam que os suspeitos faziam uso de técnicas sofisticadas de adulteração, o que dificultava fiscalizar e verificar as irregularidades nos veículos. Eles conseguiam, dessa maneira, fazer com que os veículos adulterados conseguissem passar por regulares.

Na ação, foram apreendidos seis caminhões, três veículos de passeio e três motocicletas – todos encaminhados à perícia. A Operação contou com o auxílio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Departamento de Polícia Técnica (DPT).