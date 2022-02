Operação que investiga esquema no Detran cumpre mandados em Salvador e RMS

Três mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Salvador e Lauro de Freitas na segunda fase da Operação Fake Rent, conduzida pelo Ministério Público Estadual, através do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco),

Nessa segunda etapa, foram identificados novos criminosos que atuavam como despachantes, realizando transferências bancárias para servidores do Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran) já investigados. O MP chegou às novas informações com o aprofundamento das investigações, com análise dos sigilos bancário, fiscal e material apreendidos nas buscas na primeira fase da operação.

A operação investiga a existência de um esquema criminoso que age há pelo menos seis anos no Detran. Nele, algumas pessoas são cooptadas para alugar veículos de grandes locadoras nacionais e estrangeiras, usando documentos falsos e contando com a ajuda de despachantes. Ao corromperem servidores do Detran para inserir dados falsos nos sistemas informáticos do órgão, os investigados transferiam os veículos para laranjas, pessoas falecidas ou terceiros, cujos dados eram utilizados sem seu conhecimento.

A investigação apura a ocorrência dos crimes de associação criminosa, estelionato, falsidades documentais, inserção de dados falsos nos sistemas informáticos e corrupção ativa e passiva.