Operação removeu mais de 200 sucatas em Salvador em cinco meses

Nos cinco primeiros meses do ano, a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) já removeu 223 sucatas em Salvador. A atividade faz parte da Operação Cidade Dez, Sucata Zero, que continuou durante a pandemia para manter a ordem e limpeza nas vias públicas. Dentre os materiais recolhidos estão veículos em estado de degradação estacionados em vias públicas e barcos abandonados em praias.

Na ação mais recente, nesta (1º), 15 sucatas foram retiradas das ruas, apreendidas pelos agentes de fiscalização da pasta, e sete foram removidas pelos proprietários, após notificação da Semop. A operação ocorreu nos bairros de Pirajá, Campinas de Pirajá, Parque Bela Vista, Avenida Suburbana, Santa Luzia, Pau da Lima, Uruguai e Cidade Nova.

A secretária da Semop, Marise Chastinet, destacou a importância da colaboração das pessoas. “A população precisa denunciar ao identificar alguma sucata pelas ruas. É um serviço de preservação da nossa saúde com o maior objetivo de evitar doenças e acidentes eventuais”, alertou.

As denúncias podem ser feitas pelo Fala Salvador, no número 156, informando as características e localização das sucatas e barcos abandonados.