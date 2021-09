Operação Unum Corpus cumpre 145 mandados em toda a Bahia

Uma operação realizada na Bahia cumpriu 41 mandados de prisão e 104 de busca e apreensão. Deflagrada na última quinta-feira (3), a primeira fase da Operação Unum Corpus reuniu as 26 Coordenadorias Regional de Polícia do Interior (Coorpins) em uma ação integrada. Somando os mandados de prisão às capturas em flagrante, a operação totalizou 51 pessoas presas em apenas um dia.

A iniciativa, que será contínua, demonstra a intenção da Polícia Civil da Bahia de integrar conhecimentos entre as coordenadorias do interior e os departamentos da capital, a fim de intensificar o cumprimento de mandados. Entre as ações de destaque, está a prisão do chefe do tráfico em um bairro de Paulo Afonso e do suspeito de ter praticado homicídios na disputa pelo comércio de entorpecentes, no mesmo município. Em Trancoso, dois homens envolvidos em uma tentativa de homicídio e em um sequestro foram capturados em flagrante.

Além disso, no estado, foram apreendidos 3,2 kg de drogas, entre maconha, cocaína e crack, e seis armas. Participaram da operação 530 policiais das 26 Coorpins. A diretora do Departamento de Polícia do Interior (Depin), Rogéria Araújo, analisou a primeira fase da Unum Corpus e destacou que é só o começo.

"Desde que cheguei ao Depin, nós e a Delegada-Geral, Heloísa Campos de Brito, temos nos reunido em busca de melhorar a integração das ações das Coorpins e intensificar o compartilhamento de informações, para facilitar a identificação e localização dos foragidos. A Unum Corpus é a realização desse planejamento, o que certamente fortalecerá muito o nosso combate contra a criminalidade", declarou.