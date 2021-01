Operação Verão da Marinha apreendeu 16 embarcações na Bahia em 20 dias

O caso que aconteceu com os pescadores Antônio Moreira, 74 anos, e Raimundo Valério, 75, ilustra o tipo de ocorrência que a Marinha quer evitar. Os dois passaram quatro dias à deriva depois que o motor da embarcação em que eles estavam apresentou defeito, e foram resgatados pela Capitania dos Portos no domingo (10).

Nesta segunda-feira (11), o capitão dos Portos da Bahia, comandante Márcio Amaral, reforçou as ações realizadas pela Operação Verão 2020/ 2021. Na prática, entre dezembro e fevereiro as ações de fiscalização são intensificadas, sobretudo, em relação as condições as embarcações.

Pescadores no momento do resgate (Foto: Divulgação)

Entre os dias 21 de dezembro e 10 de janeiro, período considerado mais intenso devido às festas de fim de ano, foram realizadas 1.860 ações de fiscalização, com 173 notificações e 16 apreensões. O comandante contou que as irregularidades mais encontradas são material de combate a incêndio incompleto ou em estado precário, material de salvatagem em número insuficiente e embarcações sem título de inscrição.

Sobre o caso dos pescadores que ficaram à deriva, ele frisou que embarcações pequenas e que estão em águas interiores não são obrigadas a ter rádio, mas que é recomendável que se tenha.

“O condutor antes de se fazer ao mar precisa de planejar. A gente não pode ir para o mar, ter um problema, e não saber o que fazer. A embarcação teve um problema no motor, então, para quem vou recorrer? E para recorrer eu preciso me comunicar, seja com um rádio ou um aparelho celular. É preciso ter sempre uma bateria extra, porque o infortúnio não avisa quando vai acontecer”, afirmou o comandante.

Apesar dos números, a quantidade de notificações vem caindo nos últimos anos. Na Operação do Verão de 2018 foram emitidas 764 notificações e 26 embarcações foram apreendidas. Em 2019, foram 235 notificações e 13 apreensões.