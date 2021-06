Operações policiais na Bahia já prenderam quatro pessoas nesta quarta (23)

Pelo menos quatro pessoas já foram presas em uma das operações da Polícia Civil contra organizações criminosas que atuam estado na manhã desta quarta-feira (23). Eles foram presos em Salvador. Duas cidades do interior baiano e alguns pontos do estado de São Paulo também foram alvos das Operações Tacho e Cabelo de Ouro, comandadas pelo Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco).

Três homens e uma mulher tiveram os mandados de prisão preventiva cumpridos nos bairros de Fazenda Grande do Retiro e Arenoso. Um dos acusados foi preso na estação de metrô do Retiro.

Durante as ações, em um dos alvos foram apreendidos cinco porções de cocaína e uma balança de precisão. A droga estava dentro de um urso de pelúcia, em uma casa na Fazenda Grande do Retiro.



Em Salvador, os bairros de Itapuã, Pau Miúdo e Uruguai também foram alvos das ações. Mais de 200 policiais civis atuam na capital, no interior e em São Paulo, com o apoio de 40 policiais do Garra, da Polícia Civil paulista. O objetivo da ação é coibir atuação de organizações criminosas na Bahia.



Tráfico de drogas, homicídios e crimes contra instituições financeiras são alguns dos atribuídos aos grupos que são alvo da operação. “Coibir o crime organizado é o principal resultado a ser obtido com estas ações. Todos os alvos foram estudados minuciosamente, e retirá-los do convívio social reflete na queda de índices de diversos delitos”, comentou o diretor do Draco, delegado José Bezerra Júnior.

Interior

Simultaneamente, nos municípios de Irecê e João Dourado acontece a Operação Cabelo de Ouro, realizada por equipes da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE/Draco) do interior. Durante as ações, são cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão, também com o objetivo de combater as organizações criminosas e sua atuação naquela região.

Além do Draco, participam das ações, equipes do Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP), com apoio da Coordenação de Operações Especiais (COE) e da Polícia Civil paulista. Mais de 200 policiais da Polícia Civil da Bahia e 40 de São Paulo participam das ações.