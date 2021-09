Operário x Vitória: onde assistir, horário, escalações e arbitragem

Operário e Vitória se enfrentam neste sábado (4) pela 22ª rodada da Série B. Dentro da zona de rebaixamento, o rubro-negro baiano vai em busca do primeiro triunfo fora de casa no campeonato. Confira as informações da partida:

Onde assistir?

A partida entre paranaenses e baianos terá transmissão do Sportv e Premiere. Depois do jogo, você confere todas as informações no correio24horas.

Horário

O confronto será no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, no interior do Paraná. A bola rola a partir das 11h.

Prováveis escalações

Operário: Simão; Alex Silva, Rodolfo Filemon, Reniê e Fabiano; Fábio Alemão, Leandro Vilela e Marcelo; Felipe Garcia, Paulo Sérgio e Djalma Silva. Técnico: Matheus Costa

Vitória: Lucas Arcanjo, Van, Wallace, Thalisson Kelven e Mateus Moraes; Pablo Siles, Fernando Neto e Soares; Wesley (David), Samuel e Marcinho. Técnico: Wagner Lopes

Arbitragem

Douglas Schwengber da Silva apita o jogo, auxiliado por Lúcio Beiersdorf Flor e Maíra Mastella Moreira (trio do Rio Grande do Sul). Já o árbitro de vídeo (VAR) será comandado por Daniel Nobre Bins (Rio Grande do Sul).