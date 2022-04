Oposição entrega pedido de abertura de CPI dos Respiradores à Presidência da Alba

A bancada de oposição da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) entrega na tarde desta terça-feira (26), ao presidente da Casa, deputado Adolfo Menezes (PSD), o pedido para abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar o caso dos respiradores.

Marcada para 14h30, a entrega terá presença do líder de oposição, deputado Sandro Régis (União Brasil), além de outros integrantes da bancada.

A CPI na Bahia dará continuidade às investigações já iniciada pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, que indiciou, entre outros nomes, o governador Rui Costa (PT) e o ex-secretário da Casa Civil do governo do estado Bruno Dauster.

Os equipamentos foram adquiridos pelo Consórcio Nordeste, à época presidido por Rui. O pagamento foi feito antecipadamente, mas os respiradores nunca foram entregues. Uma operação da Polícia Federal investiga o caso.