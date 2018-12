Ordem de serviço para reforma do Arquivo Público é assinada; obras vão durar 9 meses

Uma das instituições arquivísticas mais importantes do país, o Arquivo Público da Bahia (APEB) vai passar por uma reforma e ampliação em 2019. A ordem de serviço para a obra foi assinada nesta quinta-feira (13), na sede do órgão, que funciona no Solar da Quinta do Tanque, na Baixa de Quintas, em Salvador.

“Esse espaço salvaguarda a memória não apenas da Bahia, mas também do Brasil. O Governo do Estado investirá R$ 2,3 milhões com o objetivo de preservar essa riqueza para a comunidade acadêmica, os pesquisadores brasileiros e estrangeiros e todos aqueles que podem usufruir desses documentos, que ajudam a narrar a história de nossa nação”, afirmou a secretária estadual de Cultura, Arany Santana.

Com estimativa de duração de nove meses, obras abrangem a construção de um anexo para refeitório, novos depósitos e sanitários, a requalificação nas instalações elétrica e hidrossanitária e de toda a estrutura de cobertura e instalações mecânicas, com um monta carga e elevador para pessoas com necessidades especiais.

Serão feitos também serviços de pintura geral e a recuperação de todas as janelas e portas e esquadrias, além de iluminação externa e comunicação visual, restauração dos elementos arquitetônicos e de bens artísticos móveis e integrados.

Para a diretora da APEB, Teresa Matos, a reforma vai melhorar a qualidade do serviço prestado à sociedade. “Esse arquivo presta atendimento aos órgãos públicos que buscam em nossos documentos subsídios para tomadas de decisão. Paralelamente, esses arquivos também prestam assistência técnica às entidades da administração pública do Poder Executivo estadual e sensibilizam as prefeituras e câmaras municipais para que criem e mantenham seus arquivos e documentos. Portanto, essas melhorias são extremamente necessárias e vão garantir que possamos receber melhor a todos os visitantes", ressaltou. O diretor-geral da Fundação Pedro Calmon (FPC), Zulu Araújo, também participou da assinatura da ordem de serviço.

Acervo

Fundado em 16 de janeiro de 1890, o Arquivo Público do Estado da Bahia faz parte da FPC e fornece à comunidade um rico acervo documental da história da Bahia. Entre os materiais que podem ser encontrados no local estão documentos raros e manuscritos originais, produzidos na época do Brasil Colonial, quando Salvador ainda era sede do Governo Geral do Estado (1549-1763).

Outro destaque do APEB é o registro do Tribunal da Relação do Estado do Brasil e da Bahia (1652-1822), considerado Memória do Mundo pela Unesco – braço da Organização das Nações Unidas (ONU) para a educação.

Aberto à comunidade, o acervo abriga preciosidades da memória histórica brasileira, como o documento que registra a doação da Ilha de Itaparica a D. Antonio de Athayde, Conde de Castanheira, feita pelo Governador Geral Thomé de Souza em 1552; os Autos da Devassa da Conjuração Baiana de 1798; o manuscrito Translado do Regimento, de Tomé de Souza; e o primeiro número do Diário Oficial do Estado (DOE), de 30 de outubro de 1915.