Organização do Auxílio Fraterno de Salvador promove arraial para 60 crianças abrigadas

A folia junina tomou conta da tarde de sexta-feira (18) na sede da Organização do Auxílio Fraterno de Salvador. Cerca de 60 crianças abrigadas participaram do Arraiá da entidade, exclusivo para o público infantil e supervisionado pela equipe técnica e educadoras.

A comemoração contou com um cardápio típico da ocasião, com direito a bolo de aipim, canjica e milho, além de um repertório musical pensado para alegrar os menores, que aguardam o gesto de adoção. Na hora do típico casamento da roça, o presidente da organização representou o padre, o vice foi o noivo e assistente social, a noiva. Também se organizaram para a festa, a equipe médica, social, psicólogos e pedagogos com um único objetivo: garantir o entretenimento das crianças.

“Aqui é assim, todos com um objetivo só, todo mundo igual e trabalhando para a alegria das crianças, maquiando todas, vestindo, penteando elas e organizando a festa. E todas estavam ansiosas por isso. Arrumei um dos apartamentos de meninas para a festa e, desde a manhã, estavam alvoroçadas”, conta a educadora Edilza Lima.

A pequena Geise Mirian, 9 anos, dançava vestida à caráter para a ocasião. Perguntada sobre a festa, não titubeou ao responder que uma das suas partes preferidas foram os quitutes. "Tem cada coisa gostosa aqui e estou feliz por todo mundo estar junto e se divertindo na festa, hoje é muita alegria para mim", disse Geise.

Esse não é o primeiro arraial da OAF Salvador. Por lá, o evento já virou tradição, segundo o presidente da instituição. "Este forró é uma festinha tradicional que proporciona um momento de alegria e descontração da garotada neste momento de confinamento por conta da pandemia" , afirmou Jozias Sousa.

O São João no Correio conta com o apoio da Perini, Mahalo, E Stúdio, ITS Brasil, Hotel Vila da Praia e Blueartes.

