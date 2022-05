Organizações fazem campanha de arrecadação para ajudar 18 mil famílias afetadas pelas enchentes

As organizações Habitat para a Humanidade Brasil e Visão Mundial vão promover melhorias habitacionais nas casas atingidas pelas enchentes no final de 2021, na Bahia e em Minas Gerais. Após mais de quatro meses dos desastres, que deixou 551 municípios em estado de emergência e afetou a vida de mais de 900 mil pessoas, milhares de famílias continuam lutando para se reerguer e retomar suas rotinas em meio aos estragos causados pelas fortes chuvas, por isso o projeto vai auxiliar também na recuperação e reconstrução de comunidades em ambos os estados.

As organizações realizam uma arrecadação de doações de parceiros corporativos financiadores, aliados locais e doadores individuais para que seja possível realizar o projeto. A meta estabelecida, para cumprir todas as etapas planejadas, é de R$7,6 milhões. Com este valor, mais de 18 mil vítimas serão atendidas durante a execução do programa. A doação pode ser feita no site doe.hph.org.br/ajudeBAeMG.

O problema de Dona Maria, moradora da comunidade rural Batuque, em Vitória da Conquista, na Bahia, ressalta a importância de ações emergenciais e permanentes para amparar e proteger essas famílias de desastres futuros. "Eu não sabia que a água ia chegar até onde chegou. Quando eu chamei meu marido para escorrer, o fundo da casa já estava cheio e eu saí pedindo socorro. A água chegou em um segundo - entrou pela cozinha, veio para a sala, entrou dentro dos quartos, escorreu para a varanda e depois para a rua, e foi levando tudo o que eu tinha", disse.

Em busca de parceiros corporativos que possam viabilizar a realização do programa, a atuação conjunta das organizações se propõe a oferecer assistência a partir de reformas estruturais nas habitações afetadas e ações de incidência política, além de atividades direcionadas para o apoio a crianças e adolescentes vulneráveis e, também, pensando na segurança alimentar e recuperação econômica das famílias.

Uma outra ação que está prevista no projeto visa à proteção de quatro mil crianças, adolescentes e jovens por meio de práticas como a capacitação de profissionais do poder público, instituições parceiras e organizações religiosas no apoio psicossocial e manejo de estresse pós-traumático ao público-alvo. A garantia da segurança alimentar das famílias atingidas também é um dos alvos do programa junto a outras atividades que poderão impactar, positivamente, quatro mil beneficiários.

A reconstrução das vidas dessas famílias também precisa passar pela preocupação em oferecer subsídios para que elas possam ter uma recuperação econômica, pensando no presente e no futuro, para conseguir sustentar as necessidades da casa a longo prazo. Para isso, o projeto é terá cursos voltados à construção civil e empreendedorismo e realizar oficinas sobre educação financeira, gestão da emoção e nano negócios, entre outros. A previsão para essa etapa do programa é de ajudar cerca de 400 pessoas.

A aplicação da maior parte do valor arrecadado será na reforma das moradias danificadas, com a meta de ajudar 1.200 mil pessoas com reformas e reparações.

"A Visão Mundial já tinha atuado, desde o final de 2021, nos municípios mineiros e baianos afetados pelas chuvas com ações humanitárias de emergência. Agora, com a parceria com a Habitat para a Humanidade Brasil, poderemos dar continuidade ao atendimento a estas famílias, contribuindo para que elas recuperem suas vidas e possam voltar à normalidade e à dignidade", conta o diretor executivo da Visão Mundial no Brasil, Thiago Crucciti.

Além do site doe.hph.org.br/ajudeBAeMG, as doações podem ser feitas pelos canais solidários da Visão Mundial, por meio do PIX sos@visaomundial.org, ou diretamente em Conta Poupança Santander: Agência 4500 / CP 60004972-5. A doação também pode ser concretizada no site https://doar.visaomundial.org. Os valores são livres.



O Habitat para a Humanidade Brasil é uma organização da sociedade civil que, há 30 anos, atua para combater as desigualdades e garantir que pessoas em condições de pobreza tenham um lugar digno para viver. Presente em mais de 70 países, a organização promove a incidência em políticas públicas pelo direito à cidade e soluções de acesso à moradia, à água e ao saneamento, em articulação com diversos setores e comunidades.

Já o Visão Mundial é uma organização humanitária cristã em operação, desde 1975, no Brasil, e há 70 anos em escala global. Atua diretamente na resposta a crises e calamidades e no desenvolvimento de projetos voltados para a proteção e transformação da vida de crianças e adolescentes mais vulneráveis. O objetivo da organização é mitigar o impacto da desigualdade e da exclusão social e garantir condições dignas para todos os meninos e meninas.