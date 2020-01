Organizadores de formaturas estão de olho no novo Centro de Convenções

Anos atrás, pensar formatura era, consequentemente, pensar Centro de Convenções. Com o fechamento do equipamento administrado pelo estado, as solenidades de colação de grau perderam seu principal palco. Agora, o novo equipamento traz de volta boas possibilidades para quem vai concluir uma formação acadêmica. É possivel, inclusive, que se formar fique mais barato.

O que acontece é que, desde que o equipamento estadual foi fechado, hotéis, teatros e outros equipamentos passaram a ser procurados para as formaturas, e inflacionaram seus preços de olho na mudança do cenário. “A gente teve que inventar lugares e os lugares não eram projetados para os eventos, como é um centro, então era necessário investir em estrutura, o que inevitavelmente tornava tudo mais caro para os formandos. A expectativa agora é alta. Estamos todos com as pautas congeladas esperando a inauguração”, conta Emília Chaves, socia da 3º Grau Formaturas.

O CORREIO apurou que apenas o aluguel do espaço da solenidade passou de uma média de R$ 3 mil a R$ 6 mil (a depender de qual sala era escolhida no Centro de Convenções) para R$ 20 mil - apenas de aluguel de um espaço alternativo, sem contar investimentos em estrutura.

“Tiveram hotéis que no dia da confirmação da notícia do fechamento já mudaram seus preços. De manhã era um valor, de tarde era outro. Agora, estamos esperando o novo espaço se organizar para termos noção dos orçamentos. Sabemos que o foco são eventos mais longos que as formaturas, que são só uma noite, mas eles vão fazer uma política para não nos deixar de fora”, conta Emília.

Proprietária da Inovar Formaturas, Jéssica Layne estima que a economia para os formandos deve chegar a 30%. “Esse equipamento é uma luz para o setor, principalmente no que diz respeito à estrutura. Mesmo investindo, a gente não consegue oferecer em um lugar alternativo a mesma estrutura que um Centro como esse tem”, acredita.

Para ela, ter essa opção vai influenciar, inclusive, em quem acompanha o momento tão especial. “Em turmas grandes, a gente não tem hoje nenhum lugar que comporte a quantidade de convidados que o centro antigo comportava. Agora serão mais convidados. Vai influenciar também em turmas menores onde as pessoas acabavam desistindo de fazer a solenidade pelo valor. Com a chegada do Centro, os outros locais devem recompor seus valores, o que vai dar a essas turmas mais opções”, acredita.