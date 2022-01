Órgãos atuarão para evitar aglomerações no Bonfim nesta quinta (13)

Pelo segundo ano consecutivo, a tradicional Lavagem do Bonfim não acontecerá nesta quinta-feira (13), devido ao aumento de casos de Covid-19 e surtos gripais na capital baiana. Para garantir que não ocorra aglomerações e desrespeito aos protocolos de segurança, alguns órgãos da Prefeitura de Salvador estarão presentes nas imediações da Colina Sagrada, assim como a Polícia Militar da Bahia (PM-BA).

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur) irá intensificar a fiscalização na região, com objetivo de verificar o cumprimento dos protocolos de funcionamento nos estabelecimentos comerciais. Além disso, serão realizadas ações de combate à poluição sonora e publicidade irregular.

Durante todo o dia, o trânsito na região da Cidade Baixa vai permanecer com o fluxo normal, sem qualquer intervenção nas vias. Os agentes da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) vão atuar preventivamente com efetivo motorizado na área do Bonfim, para garantir o ordenamento do trânsito no entorno da Basílica.

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) manterá a fiscalização rotineira, com um aumento do efetivo de fiscais. Em parceria com a Guarda Civil Municipal (GCM), o órgão vai realizar patrulhamento no entorno da Basílica do Nosso Senhor do Bonfim.

Já a Guarda Municipal estará presente na localidade com cerca de 12 viaturas e uma base móvel à disposição. Os 60 agentes escalados vão realizar patrulhamento preventivo na parte superior e inferior da Colina Sagrada.