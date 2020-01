Orla de Tubarão recebe último Sou Verão

Com a marca de 4.959 participantes ao longo de sete edições, o Sou Verão encerra sua quinta temporada neste sábado, 25, na Orla de Tubarão (Paripe). Quem passar das 8h às 12h, poderá se divertir gratuitamente com esportes como canoa havaiana, futevôlei, frescobol, patins e skate longboard.

A Orla de Tubarão receberá também atendimentos gratuitos para teste de glicemia, aferição de pressão, bioimpedância, além de limpeza de pele e massagens rápidas.

Para participar basta procurar as tendas de inscrição ou se orientar pelos totens de programação e sinalização, levando um documento com foto. Em caso de menores de idade, é necessário a presença do responsável.

O Sou Verão é uma realização do Jornal CORREIO com apoio institucional da Prefeitura de Salvador e apoio da Vitalmed, Drogaria São Paulo, Litoraneus e UniFTC.

SERVIÇO

Sou Verão

Sábado – 25/01

Das 8h às 12h

Orla de Tubarão - Paripe

Gratuito